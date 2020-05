"Din Trecut" a fost scrisă și compusă de cei doi artiști, împreună cu Alex Cotoi și Marco & Seba. Piesa te trece prin mai multe stări, te duce cu gândul la o iubire pierdută, la o vacanță care a fost, dar care ți-ai dori să se repete.

"În una dintre sesiuni ne-am propus să facem o piesă mai de vară, care te poartă cu gândul într-o mică vacanță. Pe mine m-a dus în piața San Marco încă de la primele note, iar versurile au curs rapid, probabil datorită acestui fapt piesa are un vibe mai neobișnuit. Cel mai ciudat e că nu am fost niciodată în Veneția, iar piața San Marco nu am văzut-o decât pe un print de pe un perete al restaurantului în care am lucrat ca ospătar acum câțiva ani", a declarat The Motans.