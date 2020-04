INNA a lansat "Not My Baby" sub formă de lyric video la începutul lunii, iar fanii au semnalat în comentarii ca acesta ar putea fi hitul care să o aducă pe artistă pe dance floor-uri de îndată ce acestea se redeschid. Muziciana apare în noul videoclip în ipostaze periculoase, ţinând şerpi în mână, dar şi mere roşii, într-o veritabilă reconstituire a mitului Păcatului Originar. Imaginile cu INNA în Eden sunt alternate cu cadre exotice cu vegetaţie luxuriantă şi unduiri de dans ale creatoarei de hituri pop-dance.

Videoclipul piesei a fost regizat de Bogdan Păun și filmat de Alexandru Mureșan (NGM Creative) cu care INNA a lucrat pentru toate piesele de pe albumul anterior "YO", producție video Loops Production. "Not My Baby" este un single compus de către Junior Oliver Frid, Lara Andersson, Michelle Buzz, Alexandra Elena Apostoleanu (INNA) și Fridolin Walcher. De producţie s-a ocupat Freedo, care a colaborat cu Coldplay, Zara Larsson și The Chainsmokers.

Single-ul anterior al Innei, colaborarea cu Vinka "Bebe" are peste 13 milioane de vizualizări şi a fost pe locul 1 la radio şi TV în România. În 2019 INNA a lansat albumul "YO", alături de ROC Nation, casa de discuri al ui Jay-Z. Acel LP a fost compus integral de artistă şi a incluse track-uri în limba spaniolă, care s-au bucurat de succes în special în America Latină, dar şi în Europa. Melodia "Tu Manera" a ajuns în jocul NFS Heat, iar alte piese de pe disc au fost incluse în seriale Netflix şi filme de lung metraj sau chiar o reclamă la Apple Watch.

Pentru INNA urmează acum provocarea de a face parte din distribuţia show-ului PRO TV Masked Singer România. În 2019 a debutat şi INNAMag, un proiect special al tinerei, o revistă dedicată fanilor săi. Este o publicaţie care a sărbătorit locurile frumoase vizitate de INNA, persoanele cu care a colaborat şi proiectele sale. Primul număr al revistei a inclus un interviu exclusiv cu fotograful Edward Aninaru, cel care a realizat shooting-ul de copertă, dar şi o călătorie alături de INNA "înconjurul lumii într-o lună".