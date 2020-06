Melanie C rămâne o forţă a naturii şi în deceniu 2020, devenind un personaj de joc video cu lupte, în stil Mortal Kombat în clipul "Blame It on Me". Melodia e genul care va atrage masele pe ringul de dans, de îndată ce acesta va fi deschis. Are un beat subtil şi se strecoară printr-un bas şi sample-uri de ani '90 în mintea ta, până ajungi să fredonezi şi să dai din cap fără să îţi dai seama. E un track tipic britanic cu elemente disco, dansat cu mişcări discrete de către oricine.

Foloseşte voci modificate electronic şi sample-uri familiare, dar are nostalgie şi spirit din plin. Combină cu succes muzica pop cu cea disco. Sporty Spice lucrează la un nou album solo, care va purta acelaşi nume ca şi acest single. Piesa a fost precedată de release-ul "Who I Am", în care artista îşi explora sinele. Noul videoclip a fost regizat de către Sylvie Weber şi prezintă o protagonistă (Melanie C), care are un job plictisitor la birou. Ea se transformă în personaj de joc video şi este înfrântă de rivalul Sam.

Ca în filmele cu Bruce Lee, Melanie revine şi îşi cucereşte advesarul într-o rundă bonus. Toate aceste lupte sunt o metaforă pentru a depăşi o fostă relaţie care nu s-a terminat bine. Anul 2019 ne-a adus o reuniune Spice Girls, a doua la număr după despărţirea din anul 2000, dar fără Victoria Beckham. Melanie C a foarte activă pe durata pandemiei şi izolării, folosind social media pentru a se conecta cu fanii săi. A cântat muzică nouă live de acasă, a ţinut sesiuni Q&A, DJ set-uri şi reprezentaţii acustice.

Artista este activă din 1994 şi este cunoscută şi ca personalitate TV în Marea Britanie, antreprenor, dar şi actor de teatru, inclusiv în producţii ca "Jesus Christ Superstar".