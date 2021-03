Adusă în România prin colaborarea Filter Music cu casa de discuri românească Underdog Records, "Atmosphere" explorează senzațiile care ne acaparează în momentele în care ne simțim "pierduți în mulțime". Această temă vine ca o nostalgie a unor vremuri în care ne puteam bucura de "mulțimea" unui concert sau festival, vremuri în care ne simțeam copleșiți de o mare de oameni, dar, în același timp, interesați de o eventuală conexiune.

Noul single semnat Shelter Boy joacă între cele două perspective. Pe de o parte, este cea a persoanei care se simte pierdută. Pe de altă parte, este cea a persoanei care remarcă mediul și arată un interes doar prin observare. Este vorba despre interacțiune, precum și percepția și analizarea propriilor trăiri. Sunetul și energia piesei eliberează sentimentele negative și le înlocuiește cu stări pozitive, iar în stilul clasic al muzicianului, te fac să te ridici de pe scaun și să te miști în ritmurile lor.

Shelter Boy este proiectul muzical al neamțului Simon Graupner. Înainte ca Simon să urmeze o carieră solo, acesta a făcut parte din trupa Still Trees, ca și chitarist. Abordând genuri ca indie rock și dream pop, Shelter Boy duce cu gândul la Oasis sau Foals și creează o atmosferă relaxantă de festival.

Shelter Boy are la activ două materiale discografice: "Mirage Morning", lansat în 2019 și "Rock'n'roll Saved My Childhood (Lel)", adus la urechile publicului la începutul anului trecut. Printre lansările recente ale muzicianului se numără piesele "Calm Me Down" și "Forever You'll Be Known".