Shelter Boy este proiectul muzical al neamțului Simon Graupner. Înainte ca Simon să urmeze o carieră solo, acesta a făcut parte din trupa Still Trees, ca și chitarist. Abordând genuri ca indie rock și dream pop, Shelter Boy duce cu gândul la Oasis sau Foals și creează o atmosferă relaxantă de festival.

Shelter Boy are la activ două materiale discografice: "Mirage Morning", lansat în 2019 și "Rock'n'roll Saved My Childhood (Lel)", adus la urechile publicului la începutul acestui an. După ce luna trecută, muzicianul ne-a prezentat "Calm Me Down", o piesă antrenantă, cu influențe brit-pop, acum, Shelter Boy ne introduce într-o lume nouă.

"Forever You'll Be Known" este o îmbinare de chitare, violoncel și viori ce conduc la sound melancolic și visător. Piesa beneficiază de un videoclip regizat de Philipp Gladsome, Simon Graupner și Jonas Wirth, și îl are în rol principal pe actorul Friedemann Weber.