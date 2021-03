Vladimir Pocorschi a lansat piesa "The Fire", cel de-al doilea extras de pe viitorul său EP de șase piese, care se va intitula "The Failure of Modern Man". Te invităm să o asculți.

"The Fire" reprezintă alegerea firească, naturală, deoarece conține toate elementele ce-l reprezintă ca muzician, în acest moment. "<<The Fire>> mi s-a părut alegerea evidentă pentru al doilea single, deoarece conține cam toate elementele care mă reprezintă din punct de vedere compozițional: structură solidă, melodie puternică, abundența de voci și cotituri muzicale neașteptate. Piesa s-a conturat dintr-o multitudine de influențe, de la The Eagles până la Dream Theater, și orice poate să pătrundă între aceste zone muzicale. Sigur, poate nu se simte, dar e acolo. Sunt extrem de mândru de producția piesei și companionul ei, un clip realizat împreună cu doi prieteni talentați de-ai mei, Augustin Vasiliu și Sorin Pepino Vasile", a declarat Vladimir Pocorschi. Vladimir Pocorschi și-a început activitatea muzicală la vârsta de 16 ani, alături de primul său proiect Phonopia (formație underground de progressive-metal). De-a lungul timpului, au urmat colaborări în calitate de chitarist pentru diverse proiecte, precum Damian and Brothers, Keo, Orchestra Festivalului de la Mamaia (2010-2014), Mozart Rocks, Simplu, Cross, Recovery. În 2014, a urcat pe scena emisiunii Vocea României, în calitate de concurent. Alături de diverse proiecte a susținut concerte în deschiderea unor nume importante, printre care: Elton John, Roxette, Status Quo, Sepultura și Chris Norman. În prezent, Vladimir Pocorschi face parte din trupa VH2.