Shelter Boy este proiectul muzical al neamțului Simon Graupner. Înainte ca Simon să urmeze o carieră solo, acesta a făcut parte din trupa Still Trees, ca și chitarist. Abordând genuri ca indie rock și dream pop, Shelter Boy duce cu gândul la Oasis sau Foals și creează o atmosferă relaxantă de festival.

Shelter Boy are la activ două materiale discografice: "Mirage Morning", lansat în 2019 și "Rock'n'roll Saved My Childhood (Lel)", adus la urechile publicului la începutul acestui an.

Acum, Shelter Boy a lansat un nou single însoțit de un videoclip filmat prin Napoli și împrejurimi de către Philipp Gladsome. "Calm Me Down" este o piesă antrenantă, cu influențe brit-pop, în care basul și tobele te fac să te miști în ritmul lor. Cu toate acestea, piesa are un mesaj introspectiv, ușor filosofic și te invită să călătorești în propriile gânduri.