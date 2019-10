Bring Me The Horizon a recrutat o celebritate neaşteptată să îi fie protagonist în noul videoclip "In the dark". Noul clip are o tentă SF care ar face şi "Matrix" gelos şi îl are ca actor principal pe Forest Whitaker. Urmăreşte noul clip în articol.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

"In the dark" este cel mai nou single de pe albumul "Amo", lansat în ianuarie 2019. Printre single-urile de pe acest LP s-au numărat "Mantra", "Wonderful Life", "Medicine" şi "Mother Tongue". De această dată ascultăm o baladă animată de chitare electrice şi sample-uri electronice. Forest Whitaker este protagonistul videoclipului oficial, fredonând versuri ale piesei şi rememorând secvenţe din viaţa sa. Aparatele la care este conectat actorul amintesc de cele din serialul Netflix "Maniac", părând să îi citească trăirile, amintirile şi conştiinţa. Pe Forest Whitaker îl ştim pentru rolul de Oscar din "The Last King of Scotland", când a jucat un dictator african memorabil. Îl mai cunoaştem şi dintr-un film SF mai puţin apreciat, "Battlefield Earth" şi mai recent din filmul cu super eroi "Black Panther". Actorul a apărut şi în serialul "Roots" şi în "Rogue One: A Star Wars Story", dar şi în "Panic Room" şi serialul "ER". Solistul Bring Me the Horizon a recunoscut într-un interviu recent că a încercat de multă vreme să obţină o colaborare cu actorul, dar nu şi-au aliniat programele decât recent. Oli s-a întâlnit cu Forest cu câţiva ani în urmă şi a aflat că fiica actorului este mare fană a trupei. Atunci au apărut şi discuţiile despre o colaborare, iar Whitaker trebuia să apară în clipul pentru "Mantra", dar sincronizarea a fost proastă. Cât despre "In the Dark", Oli explică acest videoclip drept o reprezentare a modului în care procesezi durea şi jeleşti. Este o metaforă vizuală şi prezintă cele mai negre simţiri ale omului trecute printr-o maşinărie. BMTH se pregăteşte să plece în turneu cu Babymetal spre final de an, după câteva concerte alături de Sleeping With Sirens şi Poppy. Pe băieţi i-am văzut în România în această vară la Electric Castle 2019, unde au ridicat tot publicul în picioare, cu un spectacol scenic amplu.