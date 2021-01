"All or Nothing" este un single de pe viitorul album Moonspell, "Hermitage", care va sosi pe 26 februarie 2021. Debutează prin Napalm Records şi duce discografia trupeui la 13 titluri. Până acum am mai putut asculta alte 2 single-uri de pe noul album, iar cel nou etalează un sunet mai visător, melodic şi mult cântat "curat" pentru solist. Solistul Fernando Ribeiro a vorbit despre filmările la clipul oficial:

Videoclipul pentru "All or Nothing" a fost înregistrat într-o sală de teatru goală din Portugalia şi este un simbol al zilelor noastre. Singurătatea domină vieţile noastre şi ne împărţim atenţia şi bătăile de inimă în ritmul întunericului şi speranţei. La mila a tot ceea ce poate fi şi a nimicului pe care îl putem face acum. Este o piesă care se bazează pe o bază melodică mai intimă, emoţionantă, autobiografică aproape, despre bucuria şi tristeţea de a fi într-o trupă.

Viaţa este un joc pe care nu îl poţi câştiga. Trebuie doar să joci. Treaba noastră e gata, v-am adus bucurie. Din când în când...

Noul album Moonspell a fost înregistrat, mixat şi masterizat de către Jaime Gomez Arellano. Acesta a mai lucrat cu Paradise Lost, Ghost şi Solsfafir, iar totul s-a petrecut la Orgone Studios în Marea Britanie. Portughezii au creat un album întunecat, de gothic metal, păstrând totuşi şi câteva track-uri mai dure, mai "metal". Formaţia se apropie de aniversarea a 30 de ani de carieră, dar rămâne ambiţioasă şi plină de idei noi. "Hermitage" se doreşte a fi o "invitaţie la simplitate, cu inimă deschisă", conform solistului.

Tracklist-ul său arată astfel:

01. The Greater Good

02. Common Prayers

03. All Or Nothing

04. Hermitage

05. Entitlement

06. Solitarian

07. The Hermit Saints

08. Apophthegmata

09. Without Rule

10. City Quitter (Outro)

Bonus tracks:

11. Darkness In Paradise (cover ANDLEMASS)

12. The Great Leap Forward

Prima piesă bonus se va găsi pe LP, ediţia deluxe box, MC şi mediabook, iar a doua e pe vinilul de 7 inch şi pe varianta deluxe. Moonspell este o formaţie de gothic metal din Portugalia, activa din anul 1992. A abordat şi genuri ca black metal, doom metal, melodic death metal şi a fost prima trupă portugheză metal cu un disc de aur, "Memorial". Ultimul release de studio a fost "1755", lansat în 2017, cântat complet în portugheză. A fost un album concept, despre cutremurul devastator din 1755 din Lisabona, ucigând aproape 50.000 de oameni.