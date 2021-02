Metaliştii portughezi de la Moonspell au lansat albumul cu numărul 13, "Hermitage" pe 26 februarie prin Napalm Records. Acest LP este promovat prin noul single "The Hermit Saints", pe care îl puteţi savura în acest articol. Pe parcursul clipului trecem printr-o serie de emoţii şi prin momente înălţătoare, dar şi de coborâre în abisul disperării. Felul în care se înlănţuie chitarele pe la minutul 3 este magic, creând o atmosferă metal energică peste care tronează vocea solistului Fernando Ribeiro.

După acea furtună de riff-uri groovy şi voce urmează un scurt interludiu de clape, pentru că acest cvintet să revină la ritmuri frenetice şi cadre filmate cu shaky camera până spre final. Chorusurile bombastice fac această piesă un hit. Iată mesajul transmis de solist cu privire la noul track:

Această piesă vorbeşte despre sfinţenia şi nesfinţenia oamenilor, despre dualitatea dintre sfinţi şi păcătoşi. Spune despre febra care ne face să traversăm deşertul existenţei noastre, căutând mereu leacul, care nu va mai sosi vreodată până ne schimbăm modul de a fi. Mulţi ar putea pleca. Puţini se vor întoarce. Încuiaţi porţile, vin The Hermit Saints.

Noul album Moonspell a fost mixat şi masterizat de către Jaime Gomez Arellano, care a colaborat cu Paradise Lost, Primordial, Ghost şi Solstafir. Înregistrările s-au făcut la Orgone Studios în Marea Britanie. Formaţia portugheză şi-a păstrat tradiţia de a îmbina gothic metal cu o atmosferă întunecată, dar şi elemente de doom şi melodicitate. Sunt citate influenţe ale unor trupe precum Bathory.

În ianuarie am putut asculta single-ul "All or Nothing" de pe acelaşi album.

"Hermitage" va fi disponibil în variante limitate şi deluxe, cu mediabook, casete şi cu o variantă specială de cover după piesa Candlemass "Darkness In Paradise". Ediţia deluxe include şi un vinil de 7 inch inscripţionat şi cu un alt track bonus, "The Great Leap Forward".

Un total de 12 piese îi aşteaptă pe fanii trupei.