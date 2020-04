Avril Lavigne aduce un tribut medicilor cu piesa "We Are Warriors" - AUDIO

Avril Lavigne a lansat o variantă nouă a piesei "We Are Warriors", adaptată pentru a transmite un mesaj de speranţă în aceste momente grele de izolare şi pandemie. Melodia este dedicată celor din prima linie, medicilor şi personalului spitalelor care lupta cu Covid-19. Puteţi asculta noua versiune a piesei în articol.

"Warrior" era un single de pe albumul cel mai nou al artistei din Canada, "Head Above Water", lansat în 2019. Avril Lavigne a dorit să îi dea un suflu nou care să reflecte lupta celor dau ochii cu moartea zilnic. Muziciana a schimbat şi titlul din "Warrior" în "We Are Warriors". 100% din veniturile generate de acest track merg către Project Hope, o organizaţie care susţine cu echipamente şi finanţare medicii din prima linie în lupta cu HIV, tuberculoza, Covid-19, diabet şi hipertensiune.

Artista de 35 de ani a dorit să exprime prin acest single susţinerea faţă de medici, cei din sistemul poştal, angajaţii magazinelor, poliţişti şi pompieri, cei mai expuşi în aceste zile. Iată mesajul transmis de Avril fanilor:

Am dorit să mă implic şi să contribui, aşa că lucrat în studio şi doresc să dedic piesa vouă tuturor. Am reînregistrat "Warrior" pentru a reflecta lumea în starea sa actuală şi toate lucrurile eroice pe care le faceţi. De când lumea noastră s-a întors cu susul în jos, cu câteva săptămâni în urmă am văzut oameni de rând care şi-au pus armura şi s-au dus la luptă. Sarcini simple ca livrarea corespondenţei au devenit eforturi eroice.

Creatoarea hiturilor "Complicated" şi "Sk8er Boy" şi-a rugat fanii să doneze pentru combaterea virusului prin site-ul Charity Stars. Odată cu lansarea acestei piese, Avril şi-a anunţat şi decizia de a anula turneul global "Head Above Water". Tânăra nu e străină de lupta cu o boală dură, confruntându-se ani buni cu simptomele afecţiunii Lyme, care au ţinut-o departe de muzică. De altfel această luptă a inspirat cel mai nou LP al artistei.

Avril avea concerte programate în Europa, China, Japonia şi Asia de Sud Est, dar a fost nevoită să le anuleze, din cauza pandemiei. În 2019 am putut asculta o colaborare neaşteptată a lui Lavigne cu Nicky Minaj pe piesa "Dumb Blonde", dar şi single-ul "I Fell in Love With the Devil", despre relaţii toxice.