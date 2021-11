Meduza - Tell It To My Heart ft. Hozier (Live Performance Video)

Meduza și Hozier își promovează noua melodie cu un videoclip regizat de Zac Hancock și filmat la mănăstirea Hore Abbey din Irlanda. "Tell It To The Heart" urmează succesul track-ului "Paradise", colaborarea grupului Meduza cu un alt lider al topurilor irlandeze, Dermot Kennedy, care a obținut premii de platină în mai multe țări, ajungând pe locul cinci în topurile single-urilor din Marea Britanie.

Proiectul Meduza a cucerit scena muzica internațională în 2019, cu hit-ul "Piece Of Your Hear" (ft. Goodboys), care a adunat 1 miliard de ascultări și o nominalizare la premiile Grammy. A urmat piesa "Lose Control", o colaborare cu Becky Hill și Goodboys, care a egalat succesul piesei de debut, cu primele locuri în topurile muzicale din UK sau SUA.

Hozier este un tur de forță, premiat cu multe discuri de platină, care a reușit performanțe incredibile odată cu debutul din 2013, cu single-ul "Take Me To Church", obținând locuri fruntașe la nivel mondial. De atunci, a lucrat la mai multe albume și single-uri, cimentându-și statutul de unul dintre cei mai importanți compozitori din lume, cu o bază de fani captivați de fiecare lansare.