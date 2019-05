Faţă de ultimele single-uri, Marshmello a schimbat puţin beat-ul, cu un bas foarte dur şi puternic şi sintetizatoare ceva mai oscilante. Avem şi un sample de "clap" care se pretează pentru party-uri şi câteva crescendo-uri care în 2009 s-ar fi lăsat cu drop-uri. În multe feluri "Imagine" este un soi de culme a carierei lui Marshmello.

Adună imagini din precedentele clipuri şi momente speciale din viaţa artistului, de la cursurile de gătit de pe YouTube, la concursurile de Fortnite la care a participat cu streamerul Ninja. Rezultatul tuturor acestor proiecte, încercări şi realizări este noul LP, care apare la final sub numele de "Joytime III". Clipul se încheie cu un mesaj care anunţă că viitorul album va sosi în curând, purtând acest nume.

În clip artistul face tot posibilul să muncească mai mult pentru a câştiga trofeul "la birou" şi prezintă "Joytime III" unui superior misterios, şeful său. Mesajul pozitiv şi întreaga poveste centrată în jurul muncii la birou aminteşte de videoclipul "Power" lansat luna trecută. În ultimele săptămâni am mai ascultat piesele noi "Light It Up" şi "Rooftops" de la Marshmello, sosite împreună cu clipuri low budget, dar pline de esenţă.

Mello vine după 3 nominalizări la premiile Billboard Music Awards 2019, după un concert în jocul Fortnite şi un mega hit în ultimul an: "Happier" cu Bastille. Cel mai mare hit al său din ultimele 3 luni este în mod clar "Here With Me", scos în evidenţă de vocea lui Lauren Mayberry de la CHVRCHES. Piesa primeşte foarte mult air time la posturile de radio şi nu sunt semne că ar dispărea din topuri în curând.

Marshmello, pe numele său real Christopher Comstock este un DJ din Philadelphia, SUA. Are doar 26 de ani şi este deja un nume consacrat în muzica electronică. Artistul este activ din 2015 şi a devenit cunoscut internaţional prin remixurile realizate la piese ale DJ-ilor Jack U şi Zedd. Mello are multiple single-uri certificate cu discul de platină în multe ţări, inclusiv colaborarea cu Selena Gomez "Wolves" sau cea cu Anne-Marie "Friends".