Major Lazer prezintă "Diplomatico", primul hit din 2021, colaborare cu Guaynaa - AUDIO

Major Lazer continuă să flirteze cu lumea reggaeton-ului, lansând primul hit dansabil din 2021, piesa "Diplomatico". Acest single este o colaborare cu Guaynna şi se tot joacă cu versurile "Diplo, Diplomatico", aluzie la numele DJ-ului Diplo, care face parte din trupa Major Lazer. Piesa se ascultă în articol.

"Diplomatico" este un track în limba spaniolă, o colaborare dintre Major Lazer şi Guaynaa, un tânăr superstar latino. Acest single se va regăsi pe albumul "Music Is the Weapon (Reloaded)", care va debuta pe data de 26 martie. Guaynaa a devenit popular în 2018, atunci când puerto-ricanul a lansat hitul "Rebota" şi a primit ulterior nominalizări la premii Grammy. "Se Te Nota" este un alt mega hit al său, o colaborare cu Lele Pons, care a zguduit America Centrală şi de Sud, strângând peste 272 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Artistul a colaborat şi cu Sebastian Yatra pe piesa "Chica Ideal", iar videoclipul piesei respective a strâns 134 de milioane de vizualizări. O colaborare neaşteptată a adus cultura sud-americană şi tropicală alături de cea coreeană, atunci când muzicianul a apărut într-un featuring cu senzaţia K-Pop Chung Ha, pe piesa "Demente". Cel mai nou single Guayna, este "Monterrey" disponibil pe toate platformele digitale.

Major Lazer ne tot oferă piese care zguduie dance floor-ul de un deceniu deja. Nu e străin deloc de hibridul dintre EDM şi muzica latino, remarcându-se prin remixul piesei "Watch Our For this (Bumaye)" feat Daddy Yankee. A mai colaborat şi cu J Balvin, Bad Bunny şi mulţi alţii. Albumul nou "Music Is the Weapon" a debutat în octombrie 2020, la 5 ani distanţă de la release-ul "Peace Is the Mission" şi după o sumedenie de turnee în jurul lumii. Discul e puţin spus ecletic, incluzând piese în 5 limbi şi colaborări cu nume mari: Nicki Minaj, J Balvin, Marcus Mumford, Khalid, Alessia Cara, Skip Marley, Anitta, Busy Signal, Paloma Mami şi artişti jamaicani ca Sheensea şi BEAM.

Artiştii indieni Nucleya şi Reshmeet Kaur primesc expunere pe acelaşi material disografic. Major Lazer este un trio format din Diplo, Walshy Fire şi Ape Drums. Diplo a flirtat cu muzica country în ultimii ani şi a lansat piese şi cu grupul LSD, din care mai fac parte şi Sia şi rapperul britanic Labrinth. Marile lot hituri sunt "Genius", "No New Friends" şi "Thunderclouds".