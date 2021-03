Major Lazer lansează albumul "Music Is The Weapon" (Reloaded)

Proiectul Major Lazer revine cu varianta deluxe a materialul discografic "Music Is The Weapon". Noua variantă a albumului conține noi colaborări, printre care "Titans", feat. SIA și Labrinth.

Pe lângă noua piesă, albumul "Titans" mai include patru track-uri noi: "Diplomatico", alături de Guaynaa, "C'est Cuit", cu Aya Nakamura si Swae Lee, "Pra te Machucar" cu artista braziliancă, Ludmilla, și "Hands UP", alături de Moonchild Sanelly și Morena Leraba.

Albumul "Music Is The Weapon" a apărut în octombrie 2020, la cinci ani distanță de albumul "Peace Is The Mission". În toată această perioadă, Major Lazer a avut numeroase turnee și concerte peste tot în lume. Pe materialul anterior, Major Lazer a colaborat cu artiști precum Nicki Minaj, J Balvin, Khalid, Skip Marley, Anitta și mulți alții.

Tracklist MAJOR LAZER - "MUSIC IS THE WEAPON" (RELOADED)

Titans (feat. Sia & Labrinth) Diplomàtico (feat. Guaynaa) Que Calor (feat. J. Balvin & El Alfa) C'est Cuit (feat. Aya Nakamura & Swae Lee) Hell and High Water (feat. Alessia Cara) Pra te Machucar (feat. Ludmilla) QueLoQue (feat. Paloma Mami) Sun Comes Up (feat. Busy Signal & Joeboy) Bam Bam (feat. French Montana & BEAM) Tiny (feat. BEAM & Sheensea) Oh My Gawd with Mr Eazi (feat. Nicki Minaj & K4mo) Hands Up (feat. Moonchild Sanelly & Morena Leraba) Trigger (feat. Khalid) Lay Your Head On Me (feat. Marcus Mumford) Can't Take It From Me (feat. Skip Marley) Rave de Favela with MC Lan & Anitta (feat. BEAM) Jadi Buti with Nucleya (feat. Rashmeet Kaur)

Mazor Lazer este un trio internațional format din Diplo, Walshy Fire si Ape Drums. Numele proiectului este inspirat de un comando jamaican Zombie War, iar misiunea grupului este de a-și face muzica auzită în toate colțurile lumii. Trupa are în discografie trei albume: "Guns Don't Kill People... Lazers Do" (2009), "Free The Universe" (2013) și "Peace is The Mission" (2015).