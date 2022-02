Machine Gun Kelly și Willow au lansat piesa "emo girl" - AUDIO

Machine Gun Kelly a prezentat un fragment din noua lui melodie pe TikTok în urmă cu aproape o săptămână. Fragmentul de 15 secunde a stârnit rapid mii de comentarii, iar clipul a avut peste 17 milioane de vizualizări și a fost al treilea conținut de pe TikTok cu cea mai rapidă creștere în 24 de ore.

La începutul săptămânii, MGK s-a întâlnit cu producătorul executiv Travis Barker pentru a dezvălui în mod comic titlul noului album, după ce perechea și-a tatuat anterior fostul nume "born with horns" în urmă cu șase luni.

Machine Gun Kelly va concerta în cadrul jocului NHL All-Star 2022, din Las Vegas, în acest weekend, și va oferi publicului pasionat de hochei și rock un performance special. Înainte de săptămâna Super Bowl din acest an, MGK va face echipă cu Halsey pentru un show electrizant.

Cel mai recent album al său deja lansat, "Tickets To My Downfall", a fost prezentat publicului pe 25 septembrie 2020 și a debutat pe locul 1 în Billboard 200. "Tickets To My Downfall" a fost albumul rock contemporan pe primul loc în 2020 și 2021 și s-a vândut în peste 2,5 milioane de copii în întreaga lume, în același timp adunând peste 3,6 miliarde de ascultări. El a câștigat mai multe premii MTV VMA, iHeart și Billboard, inclusiv a fost încoronat Top Rock Artist și Top Rock Album de Billboard în 2021.

În ceea ce o privește pe Willow, aceasta a lansat recent cel de-al patrulea album de studio, "lately I feel EVERYTHING" și s-a prezentat publicului ca o vedetă pop-punk. După ce a fost desemnată una dintre cele mai mari vedete pop de către Billboard în 2021, Willow i se va alătura lui Billie Eilish pentru etapa din SUA a turneului său mondial "Happier Than Ever".

AUDIO: Machine Gun Kelly & Willow - emo girl