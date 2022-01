Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au logodit - VIDEO

Se pare că Megan Fox (35) și Machine Gun Kelly (31) au început noul an în forță, legalizându-și relația începută în 2020. Cei doi au publicat pe conturile lor de socializare un clip în care se află sub un copac banian, iar rapperul îngenunchează în fața partenerei sale și îi cere mâna.

"În iulie 2020, ne-am așezat sub acest banian. Am cerut magie. Nu eram conștienți de durerea cu care ne vom confrunta împreună într-o perioadă atât de scurtă și frenetică de timp. Nu eram conștienți de munca și sacrificiile pe care le-ar cere această relație de la noi, dar eram îmbătați de iubire. Și karmă. Cumva, un an și jumătate mai târziu, după ce am străbătut iadul împreună și am râs mai mult decât mi-am imaginat vreodată posibil, m-a rugat să mă căsătoresc cu el. Și la fel ca în fiecare viață anterioară și ca în fiecare viață viitoare, am spus da. … și apoi ne-am băut sângele unul altuia", este mesajul scris de Megan Fox.

În ceea ce privește inelul de logodnă, acesta este realizat de Stephen Webster și conține două pietre prețioase - smarald și diamant.

Aceasta ar fi a doua căsătorie pentru Megan Fox. Anterior, aceasta a fost măritată cu actorul Brian Austin Green din 2010 până în 2021. Cei doi au împreună trei băieți. Machine Gun Kelly este la prima căsnicie. Rapperul are o fiică dintr-o relație anterioară.

Fox și Kelly s-au cunoscut în 2020, pe platourile de filmare a filmului "Midnight In The Switchgrass". A urmat o relație de amiciție, apoi cei doi au lucrat împreună la videoclipul "My Bloody Valentine", piesă semnată de Machine Gun Kelly. După acest eveniment, cei doi au confirmat că trăiesc o poveste de dragoste.