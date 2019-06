"No More" este încă un single extras de pe albumul "Evolution" şi a debutat alături de un EP cu 5 piese. Noul material e cunoscut drept "Live From Alexandra Palace, London". A fost înregistrat la concertul Disturbed de pe 11 mai, la una dintre arenele legendare din Marea Britanie. Include variante speciale ale pieselor "No More", "A Reason to Fight", "Inside the Fire", "Ten Thousand Fists" şi "The Game".

A fost o reprezentaţie sold out, cu o acustică specială şi cu piese a căror emoţie a răzbătut şi dincolo de înregistrările digitale. Trupa îşi continuă cruciada contra depresiei, suicidului şi adicţiei, integrând în fiecare concert un mesaj special pentru cei care suferă de aceste probleme. În plus, Disturbed a realizat un parteneriat cu iHeartRadio pentru o transmisiune specială cu privire la stigma din jurul dependenţei, stresului post traumatic şi depresiei.

Fanii sunt invitaţi să se alăture iniţiativei şi să arate şi altora ca nu sunt singuri prin intermediul acestui site. Există şi o campanie "Fighter of the Month", în care sunt onoraţi lunar cei care au arătat tărie în faţa problemelor mentale. Nominalizările se fac aici.

Videoclipul cel nou a fost regizat de către Matt Mahurin, care a colaborat în trecut cu U2 şi Metallica. În plus, acelaşi Mahurin a regizat clipul Disturbed pentru piesa nominalizată la Grammy "The Sound of Silence". Superbul cover după hitul Simon & Garfunkel a răsunat şi la Arenele Romane pe 27 iunie şi a atins peste 535 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Acelaşi regizor s-a ocupat şi de clipul companion pentru cel mai recent hit din topuri al trupei, "A Reason to Fight", de pe LP-ul "Evolution". După ce termină concertele din Europa, Disturbed va reveni în Statele Unite, pentru a doua etapă de concerte. Aceasta începe pe 21 iulie şi îi va include că invitaţi speciali pe Pop Evil şi In This Moment.

"Evolution" a ajuns pe locul întâi în Billboard Top Alternative Album şi Top Rock Albums, dar şi pe locul 4 în topul Billboard 200.