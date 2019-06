Lyric Video: Noel Gallagher’s High Flying Birds - Rattling Rose

"Rattling Rose" este definit de basul său funky şi vocea visătoare a lui Noel. Acest single prefaţează un viitor EP al artistului, "Black Star Dancing". Piesa a fost cântată live pentru prima oară la începutul lunii trecute la Edinburgh Playhouse. A făcut parte şi din setlist-ul lui Noel la gig-urile de pe parcursul ultimei luni.

Pe lângă basul care îţi răsună puternic în urechi avem o şi chitară acustică pentru un plus de romantism şi un ritm care poate fi descris doar ca "Americana". Auzim şi backing vocals şi percuţii cu influenţe sud americane. Cunoscut pentru declaraţiile sale trăznite, Noel Gallagher a amintit printre influenţele acestui track nume precum Chris Rea, Mike and the Mechanics, dar şi... Slipknot.

2019 va fi un an productiv pentru Noel, care a anunţat că va lansa 3 EP-uri de câte 4 piese. "Black Star Dancing" va sosi pe 14 iunie, în aceeaşi zi când Noel Gallagher’s High Flying Birds este headliner la Isle of Wight Festival. Pe EP se află 3 single-uri noi, dar şi două versiuni remixate de "Black Star Dancing".

Au trecut 2 ani de la ultimul album al lui Noel, "Who Built the Moon", lansat în 2017. Artistul pregăteşte un turneu nord american, alături de nume mari precum Smashing Pumpkins şi AFI în a doua parte a acestui an. În luna mai a acestui an Noel şi trupa sa lansau track-ul "Black Star Dancing", cu un videoclip ce prelua un concert din anii '70 şi îl aducea în actualitate.

În 2018 am mai putut asculta piese ale artistului precum "If Love Is the Law" şi "She Taught Me How to Fly". Între timp aşteptăm cealaltă jumătate de Oasis în România, pe Liam Gallagher la Fall In Love Festival. Artistul va cânta mai multe piese Oasis la noi în ţară la concertul de la Palatul Mogoşoaia, organizat în perioada 31 august - 1 septembrie 2019.

Mai urcă pe scenă şi Suie Paparude, The Mono Jacks, Firma şi Jurjak.