"Railroads" este unul dintre primele single-uri de pe viitorul album. Piesa începe cu o abordare gothică, care virează puţin spre pop şi pare că Tarja încearcă ceva nou. Doar intro-ul are această abordare, dar apoi piesa intră pe făgaşul rock-ului simfonic cu care ne-a obişnuit fosta solistă Nightwish. Videoclipul este o colecţie de materiale realizate de fanii artistei.

Aceştia au fost invitaţi să scrie versurile noii piese şi să le fredoneze în faţa camerei. Unii şi-au scris chiar versurile pe trup şi au cântat melodia la tobe, lângă cetăţi vechi sau pe malul mării. Copii mici, persoane în vârstă şi fani cu tatuajul chipuluiTarjei pe umăr îşi fac apariţia în acest colaj. Tarja apare la rândul său discret printre secvenţele cu fani.

Noul album "In The Raw" va fi inspirat de cartea "Aleph" a scriitorului brazilian Paulo Coelho. E vorba despre călătoria scriitorului cu Trans-Siberianul, care aduce şi o redescoperire spirituală. Despre noul său LP Tarja a avut următoarele de spus:

Se pare că am scris versuri ciudate şi totuşi m-am inspirat de la o carte. Paulo Coelho este un scriitor foarte important şi am descoperit mult despre mine prin textele sale. În "Aleph" el pleacă la drum cu trenul prin Siberia şi scrie o carte bazată pe experienţele sale din acea excursie. Am vrut să trec dincolo de tot şi să mă gândesc la mine însămi şi la propria mea călătorie.

Întreg albumul este o călătorie într-un fel. Lucrul amuzant este că "Railroads" este o piesă foarte veche pe care o aveam ca demo de ani buni. Întotdeauna se simţea ca o călătorie cu trenul şi am numit-o aşa chiar înainte să am versuri sau ca "Aleph" să fie publicată. Este atât de veche încât nu mai ţin minte când am început să o scriu, pentru primul său doilea album? Şi am terminat-o de abia acum.

Au trecut 3 ani de la ultimul disc al artistei, "The Shadow Self" din 2016. "In The Raw" include 10 piese noi şi colaborări cu artişti talentaţi, dar şi cu echipa de producţie care mai lucrase cu Tarja şi pe alte albume. Iată tracklistul său:

Dead Promises (with Björn "Speed" Strid) Goodbye Stranger (with Cristina Scabbia) Tears In Rain Railroads You And I The Golden Chamber: Awaken / Loputon Yö / Alchemy Spirits Of The Sea Silent Masquerade (with Tommy Karevik) Serene Shadow Play

Tarja a lansat şi o colecţie de piese de Crăciun pe final de an 2017, printre care şi "O Tannenbaum" şi "Feliz Navidad".