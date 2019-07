O statuie uriașă a lui Ed Sheeran a apărut în Moscova - POZE

Popularitatea lui Ed Sheeran a ajuns la un nou nivel. O statuie uriașă a artistului britanic a apărut recent în faimosul Gorky Park din Moscova. Ed apare îmbrăcat într-un tricou acoperit de graffiti, o pereche de pantaloni scurți roșii și ochelari de soare stil aviator, postura sa fiind una neobișnuit de sexy.

Statuia măsoară aproape 5 metri și a fost observată de un utilizator Twitter britanic "prieten" cu cineva din Rusia.

Btw i have a friend in Russia, we’re not really friends, but he sent me russian tea once and greetings from his wife. That’s not what i want to comunicate tho, he saw a 5 meters Ed Sheeran statue built in a park in Moscow. Wow. pic.twitter.com/kC2DvCTXXh