Noul single al lui Katy Perry este o baladă emoționantă, în versurile căreia artista îi declară iubirea logodnicului ei, actorul Orlando Bloom. Katy este bucuroasă că își vor petrece întreaga viață împreună, cântând în unul dintre versuri: "See us in 60 years with a full family tree" (În traducere: "Ne veți vedea în 60 de ani cu un întreg arbore genealogic").

În videoclipul melodiei, Katy (35 de ani) radiază de fericire într-o rochie albă, surpriza venind în ultimele secunde ale clipului, în care o vedem pe artistă expunându-și burtica. Ulterior lansării clipului, Katy a confirmat și într-un live pe Instagram că așteaptă cu adevărat un copil și că în perioada următoare va dezvălui detalii și cu privire la viitorul ei album.

Single-ul "Never Worn White" vine după piesele "Small Talk" și "Harleys in Hawaii". Ultimul album al lui Katy Perry, "Witness", a fost lansat în 2017. Acesta a inclus piesele "Chained To The Rhythm" feat. Skip Marley și "Swish Swish" feat. Nicki Minaj.