The Rolling Stones relansează albumul "Goats Head Soup" (1973) într-o formă reeditată, ce conține piese ce nu au fost dezvăluite publicului până acum. O astfel de melodie este și "Criss Cross", pe care formația a lansat-o cu videoclip în plin sezon estival, pentru a ne acompania în vacanțe. Clipul ce însoțește melodia o are ca protagonistă pe Guindilla Ontanaya, o frumoasă actriță și model de origine spaniolă.

Ultimul album The Rolling Stones compus doar din piese originale a fost lansat în 2005. Formația a mai lansat de atunci alte două albume, "GRRR!" (2012) și "Blues & Lonesome" (2016). LP-ul lansat în urmă cu 8 ani a inclus doar două melodii originale - "Doom and Gloom" și "One More Shot" -, iar cel din urmă cu 4 ani a fost un album de cover-uri blues. Mick Jagger nu-și dorește să grăbească, însă, procesul. Pentru el este important ca viitorul material să se ridice la așteptările lui.

"Nu-mi doresc să fie doar un album bun, vreau să fie unul grozav. Pun foarte multă presiune pe mine. dacă scriu ceva, sau dacă lucrez la ceva cu Keith Richards, trebuie să fie extraordinar. Nu poate să fie doar ceva ok."

În discuția cu Zane Lowe, Mick Jagger a dezvăluit că trupa mai are compuse încă vreo 6-7 piese și că plănuiesc să continue să lucreze la material nou și în perioada următoare.