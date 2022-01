JP Cooper - Need You Tonight ft. RAY BLK

JP Cooper revine în atenția fanilor cu "She", cel de-al doilea album de studio din carieră. Materialul va conține și single-urile "We Cry", "Holy Water" și "Call My Name". În ceea ce privește "Need You Tonight", melodia este o baladă plină de emoție, o colaborare perfectă între doi muzicieni incredibil de talentați.

"Piesa este despre o iubire tânără dintr-un oraș mic. Aceasta îmi oferă foarte multe amintiri și este una dintre melodiile mele preferate de pe noul album. După ce am înregistrat piesa, am dorit ca fanii să audă și cealaltă parte a poveștii, așa că am ajuns la Ray BLK", a declarat JP Cooper.

JP Cooper este un cântăreț și compozitor britanic. Cea mai populară melodie a lui este "Perfect Strangers" împreună cu Jonas Blue, fiind certificată cu discul de platină în Marea Britanie. A început cu 3 EP-uri pe cont propriu, iar după ce a semnat cu Island Records a lansat încă două EP-uri: "Keep the Quiet Out" și "When the Darkness Comes". "Raised Under Grey Skies", primul album, a apărut în septembrie 2016 și a conținut piesa de top 10 în UK - "September Song". Discul a acumulat peste 4 miliarde de stream-uri.

Cunoscută pentru versurile ei interzise și directe, Ray BLK este una dintre cele mai puternice și asumate voci din muzică. Ray a fost întotdeauna vocea pasionată de egalitate, abordând teme precum dragostea, lupta, perseverența, încrederea, rasa și emanciparea femeilor în muzică. "Access Denied", albumul de debut", a fost lansat în octombrie 2021 și a fost lăudat de NME, The Guardian, The Times, The Independent, DYI, The Observer, The Evening Standard sau METRO.