"Acest videoclip ("Too Close") a fost filmat în Argentina și contribuie la relatarea poveștii la care m-am gândit atunci când am compus această piesă, respectiv interacțiunile dintre oameni și relații adevărate...toate cuplurile din videoclip sunt autentice și regizorul Sepia prezintă fiecare latură a acestora în acest video. Urmăriți-l și spuneți-mi ce părere aveți", a transmis JP Cooper.

JP Cooper este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de soul contemporani. Colaborarea cu Jonas Blue pentru piesa "Perfect Strangers" s-a clasat pe locul 2 în celebrul top UK Singles Chart, a cucerit iremediabil inimile iubitorilor de muzică soul și a strâns milioane de vizualizări pe YouTube. A urmat hitul "She`s on my mind" și lansarea primului album în 2017, "Raised Under Grey Skies'.

Cooper a depăsit 1 miliard de streamuri cu albumul său de debut, pe toate platformele digitale, și a vândut peste 700.000 de albume la nivel global.