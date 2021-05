""Holy Water" este o piesă pe care am terminat-o în urmă cu aproximativ 5 ani. Am fost crescut într-o familie catolică așa că întrebările legate de mine și de alegerile mele m-au solicitat mult, în special în anii adolescenței. Erau multe lucruri pe care le făceam și pe care nu ar fi trebuit să le fac, luând în considerare felul în care am fost crescut. Erau multe lucruri ale personalității mele pe care le contestam. Tatăl meu a fost mereu un exemplu grozav...dacă ai căzut, ridică-te și continuă să mergi mai departe, iar pentru el biserica și credința au fost un sprijin, ăsta fiind punctul de pleacare pentru noul single. Piesa este, însă, pentru toată lumea, indiferent de religia lor. Cred că toți, ca oameni, dorim să evoluăm și să devenim mai buni. Indiferent de câte ori ne simțim dezamăgiți de noi, important este să lași în urmă lucrurile astea, să mergi înainte și să încerci să fii mai bun în ziua următoare. "Holy Water" este despre a arăta gratitudine oamenilor din jur care m-au învățat cum să fac asta. Faptul că încerc nu mă face perfect, dar asta face parte din a fi uman", a detaliat JP Cooper.

JP Cooper este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de soul contemporani. Colaborarea cu Jonas Blue pentru piesa "Perfect Strangers" s-a clasat pe locul 2 în celebrul top UK Singles Chart, a cucerit iremediabil inimile iubitorilor de muzică soul și a strâns milioane de vizualizări pe YouTube. A urmat hitul "She`s on my mind" și lansarea primului album în 2017, "Raised Under Grey Skies'.

Cooper a depăsit 1 miliard de streamuri cu albumul său de debut, pe toate platformele digitale, și a vândut peste 700.000 de albume la nivel global.