Andrea Bocelli și HAUSER oferă o interpretare live memorabilă a piesei "Melodramma" în cadrul unui videoclip filmat la Teatro Del Silenzio (în traducere Teatrul Tăcerii). Melodia a fost compusă de Pierpaolo Guerrini și Paolo Luciani și a fost primul extras de pe albumul "Cieli di Toscana", lansat de Bocelli în 2001.

Stjepan Hauser s-a declarat onorat să înregistreze alături de Bocelli această nouă versiune, manifestându-și gratitudinea în una dintre postările sale recente de pe Instagram.

"Iubitul meu maestru Andrea Bocelli, unul dintre cele mai pure suflete din lume, sunt extrem de recunoscător și onorat să simt că fac parte din extraordinara ta familie", a scris Hauser pe Instagram.

Înzestrat din punct de vedere muzical de la naștere, Andrea Bocelli este unul dintre cei mai celebri cântăreți din istoria modernă, cântând la evenimente internaționale majore, inclusiv la Jocurile Olimpice și Cupa Mondială, precum și la propriile sale spectacole de arena din toată lumea. Are un Glob de Aur, șapte BRIT-uri și șapte premii World Music Awards, plus o stea pe Walk of Fame, de la Hollywood. Albumul "Si" a ajuns pe prima poziție atât în ​​topurile din SUA, cât și din cele din Marea Britanie.

Stjepan Hauser, jumătatea duo-ului 2Cellos, a crescut într-o familie de muzicieni. Stilul său este unul nonconformist, sfidând barierele dintre genuri muzicale. Iubit la nivel internațional, acesta a susținut spectacole în peste 40 de țări de pe toate continentele, concertând inclusiv în locații prestigioase precum Wigmore Hall și Royal Albert Hall.