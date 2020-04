Videoclipul este regizat de Colin Tilley și înglobează câteva idei ce îi aparțin și cântărețului J Balvin. Vizualul este unul cinematic și îl prezintă pe artist în diferite ipostaze, cântând în fața unei case în flăcări sau sub apă, încercând să iasă la suprafață. J Balvin este înconjurat de creaturi sălbatice, de la corbi, șerpi și scorpioni, până la elefanți și balene. Toate imaginile au un fundal gri, aspect sugerat de titlul piesei (n.r. gris înseamnă "gri" în spaniolă).

"Gris" este cea de-a cincea piesă lansată de pe noul album. Anterior, au fost lansate "Amarillo", "Blanco", "Morado" și "Rojo". Cântărețul columbian a spus că va lansa un videoclip pentru toate piesele, fiecare cu al său concept colorat.

Jose Alvaro Osorio Balvin, născut pe 7 iulie 1985 și cunoscut sub numele de scena J Balvin, este un artist columbian de reggaeton. Balvin s-a născut în Medellin, cel mai mare oraș din Antioquia, unde, de la o vârstă fragedă, a început să fie interesat de rap, dance, champeta și bachata. Cântărețul a atins culmile succesului cu celebra piesa "Tranquila", iar, în prezent, este unul dintre cei mai bine vânduți artiști peste hotare din America Latină. În 2015, a intrat în Cartea Recordurilor, pentru cea mai mare perioada de No 1, în top Billboard Hot Latin Songs, cu piesa "Ginza". Totodată, a fost și primul artist de muzică latino care a obținut discul de diamant, pentru vânzări record cu piesele "6 AM" și "Ay Vamos". În 2017, J Balvin dădea lovitura cu altă piesă, "Mi gente" feat Willy William, care a atins, într-un timp foarte scurt, 1 miliard de vizualizări, dar și cu remixul cântat chiar de Beyonce. Un an mai târziu, a colaborat cu Nicky Jam, pentru single-ul "X", dar și cu Jeon si Anita - "Machika".