"Level of Concern" este un clip meta, fiind filmat pe 3 planuri. Pe de o parte avem filmările blurate făcute de artişti în studio, apoi avem al doilea set de camere care îi filmează în vreme ce se filmează. Al treilea plan este cel al comunicării, cu stick-uri USB şi upload-uri de bucăţi ale piesei pentru a o prelucra în rezultatul final. Vedem artiştii alături de familiile lor, încercând să îşi facă viaţa mai palpitantă pe timp de auto izolare.

Noul single reuşeşte să combine cu succes un sound melancolic cu unul optimist, iar basul funky aduce ceva ritm şi dansabilitate acestui release. Versurile repetă obsesiv "tell me we're allright, tell me we're OK", lucru de care avem cu toţii mare nevoie acum. La final se lasă cu un party disco psihedelic, datorită steluţelor fosforescente montate de familiile artiştilor în garaj. Totul se încheie cu o distanţare socială ca la carte între vecini.

Melodia nouă este prima din ultimii 2 ani pentru artişti, care au avut un 2018 ocupat, atunci când Tyler Joseph şi Josh Dun ieşeau dintr-un an sabatic de social media cu un album nou. Situaţia globală legată de Coronavirus i-a făcut pe artişti să intre din nou în studio şi să lanseze "Level of Concern", ca single de sine stătător. E ancorat în altă realitate decât albumul "Trench" din 2018, care prezenta o lume distopică numită "Trench", creată de către Joseph şi reprezentată în toate materialele de marketing pentru album.

O bună parte din album face referire la oraşul "Dema", un "turn al tăcerii" care îşi trage seva din religia Zoroastră. În acel turn se aruncau cadavrele pentru a fi mâncate de vulturi. Oraseul Dema era controlat de 9 episcopi, cunoscuţi ca "Nico", prezenţi puternic pe piesa "Nico and the Niners". Pe acelaşi LP am avut şi single-ul "Chlorine", o aluzie la curăţarea minţii şi trupului de gânduri negre.

Revenind în prezent twenty one pilots a anunţat că va dona o parte din veniturile generate de piesă şi video către Crew Nation, un fond global de ajutorare a artiştilor şi staff-ului afectat de pandemie.