IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese în anul 2021. Câte una la 2 săptămâni, "BI-POLAR", povestea celor 26 de piese, trece ascultătorul prin 4 etape din viața artistei - PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF.

"Roadblock", este piesa care deschide actul 1, "PEOPLE", mesajul fiind simplu și direct - "blah, blah, blah, you're just a roadblock". Artista își exprimă astfel indiferemța în raport cu oamenii care au încercat să îi pună piedici și să o descurajeze.

"În trecut am fost ținută mult pe loc. Am fost făcută să plang și am ajuns să mă urăsc, fără să mă gândesc că vorbele oamenilor nu ar trebui să mă afecteze atât de tare. Am simțit asta în munca mea, în viața personală, peste tot, de fapt. Piesa este despre asta și despre procesul de a trece peste și a creste frumos", spune IOVA.