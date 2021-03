Culori aprinse, o melodie cu un ritm uptempo, energică și perfectă pentru a întra în mood-ul de petrecere, piesa "Darling" este compusă de către Sorin Seniuc, Ionuț Catană, Alexandra Ţîrţîrău și Alessiah și a fost produsă de către Ionuț Catană.

"Cred că buzunarul vulnerabilității și al emoției este completat de melodia "Darling". Îmi place vibe-ul disco al piesei. Piesa "Darling" devine cu adevărat imaginativă și îți oferă și multă bună dispoziție, pentru că uneori există ceva, acolo, pentru toată lumea. Sunt încântată că oamenii o vor asculta și își vor face propriile amintiri cu ea", declară Alessiah.

Videoclipul, regizat de către SAN, o aduce pe Alessiah în ipostaze adorabile, începând cu marea sa iubire, muzica, într-un cadru pop-art, dar și pe terenul de tenis, cu un look retro și un decor dulce. În videoclip mai regăsim două personaje aflate la prima întâlnire, care își imaginează cum va fi primul lor sărut, iar stările interioare sunt exteriorizate printr-o serie de evenimente de alte facturi. Cei doi actori din videoclip sunt interpretați de către David Rugiero și Elena Chiriac.

Alessiah este una dintre cele mai promițătoare artiste din noua generație, cu potențial atât pe partea de compoziție, cât și în ceea ce privește implicarea sa în zona vizuală a melodiilor pe care le lansează.

În 2020, Alessiah a lansat single-urile "Hurricane", "Waiting For", "Love Me" și "I Know", iar începutul acestui an a venit cu un live session special pentru cele patru melodii, versiuni noi, alături de Muse Quartet. Cu un background muzical format din studii și sute de ore de canto, plus lecții de chitară, parcursul ei muzical este în plină ascensiune.