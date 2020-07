Artiștii care au urcat pe scena evenimentului THE CONCERT Drive In nu și-au uitat fanii care, din diverse motive, nu au reușit să îi vadă live. După Alina Eremia, The Motans și Irina Rimes, a venit rândul INNEI să își încânte admiratorii cu un clip muzical. Muziciana ne prezintă un moment plin de energie, construit în jurul piesei "Iguana".

"Iguana" este un single fresh extras de pe albumul "YO", compus integral de INNA și produs de David Ciente. Albumul "YO" a debutat prin ROC Nation, casă de discuri a lui Jay-Z, care le aduce sub aceeași umbrelă pe Rihanna, Shakira, Mariah Carey și Willow Smith. Promovând noul material discografic, INNA a particpat la evenimentul Telehit pe Estadio Azteca din Mexic, cântând în față a zeci de mii de fani. Muziciana a participat la Lattin Grammy Awards și a avut o sumedenie de apariții la televiziunile și radiourile din Mexic.

THE CONCERT Drive In s-a desfășurat în weekend-ul 26 - 28 iunie, la Romexpo, aducând pe aceeași scenă artiști precum Antonia, The Motans, Carla's Dreams, INNA, Roxen și Alina Eremia.