Cei care nu mai prins bilet la THE CONCERT Drive In, se pot bucura de un moment live cu Alina Eremia din cadrul acestui eveniment. Artista ne oferă o interpretare emoționantă a piesei "Din trecut", o compoziție de suflet, lansată alături de The Motans.

"Mi-a plăcut la nebunie "Din trecut" de la prima ascultare și cred că identitățile noastre muzicale se întâlnesc la mijloc. Este o piesă nostalgică, dar care te face să dansezi. Se simte amprenta Marco & Seba și Alex Cotoi. Îmi place mult estetica clipului, realizat de Loops Production. Sperăm să vă cucerească, așa cum ne-a cucerit și pe noi", spune Alina despre noua sa colaborare cu The Motans.

The Concert Drive In s-a desfășurat în weekend-ul 26 - 28 iunie, la Romexpo, aducând pe aceeași scenă artiști precum Antonia, The Motans, Carla's Dreams, INNA, Roxen și Irina Rimes.

Încă de mică, Alina Eremia și-a făcut demonstrat talentul, reprezentând România la Eurovision Junior cu "Țurai". În 2011, Alina a fost aleasă, în urma unui casting, să facă parte din LaLa Band și, în același timp, să fie protagonista serialului "Pariu cu Viața". Din 2012, ea a decis să se ocupe de cariera solo și a lansat numeroase piese ce au devenit hituri.

Odată cu lansarea albumului de debut, din noiembrie anul trecut, artista a prezenta în premieră show-ul "360" - șapte instrumentiști, reorchestrări unice ale pieselor sale, melodii noi, coregrafii și invitați surpriză.

Pe albumul de debut al Alinei se regăsesc piese precum "Poartă-mă", "De ce ne îndrăgostim", "A fost o nebunie”, "Out of my Mind", "Vorbe pe dos", "Îmbrăcați sau goi", "Dulce amar", "Îmi dai curaj", "Când luminile se sting".