Cei care nu mai prins bilet la THE CONCERT Drive In, se pot bucura de un moment live cu Irina Rimes din cadrul acestui eveniment. Piesa interpretată în clipul recent lansat de artistă este "Ce s-a întâmplat cu noi", melodie care apărea pe piață în 2017 și al cărei videoclip a ajuns la 49 de milioane de vizualizări.

"Magia mea se măsoară în versuri și în clipe pe scenă lângă oamenii mei, cu muzica mea și a lor. Nu sunt siropoasa, nu! Sunt doar foarte fericită că am cântat pe scenă după o lungă perioadă de pauză", a spus Irina.

The Concert Drive In s-a desfășurat în weekend-ul 26 - 28 iunie, la Romexpo, aducând pe aceeași scenă artiști precum Antonia, The Motans, Carla's Dreams, INNA, Roxen și Alina Eremia.

Irina Rimes a lansat la începutul lunii iunie albumul "Pastila". Acesta conține 10 piese și colaborări inedite cu Amuly, Bruja și Nane. Grafica albumului a fost realizată de Dimi și David, iar de partea de styling s-au ocupat Anda Crăpătureanu și Olivia Stoica. Fiecare piesă de pe acest album beneficiază de o imagine artistică a cântăreței.