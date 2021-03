Imagine Dragons a revenit în martie 2021 după o pauză de la muzică, cu două piese noi, "Cutthroat" şi "Follow You". Ambele au primit videoclipuri cu versuri, dar "Follow You" se duce mai departe, primind şi un videoclip oficial, cu actori din serialul "It's Always Sunny în Philadelphia". Puteţi viziona clipul în articol.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

Totul începe cu actorul Rob McElhenny, căruia Kaitlin Olson i-a pregătit o petrecere surpriză cu "trupa sa preferată". Problema e că Rob credea că e vorba de The Killers, dar de fapt grupul invitat la petrecerea surpriză e Imagine Dragons, formaţia preferată a lui Kaitlin. Videoclipul e unul care nu se ia deloc în serios, cu un veritabil număr de striptease realizat de solist pentru invitaţii speciali. Artiştii cântă la instrumente trăznite, tobe uriaşe sau instrumente de percuţie acoperite cu bijuterii. Solistul şi chitaristul îi aruncă bezele actriţei din "It's Always Sunny în Philadelphia", în vreme ce dansează şi cântă la bustul gol. Până la final şi actorul Rob McElhenny e pe scenă şi flexează muşchii alături de solist, trecând la bas la un moment dat, în vreme ce Kaitlin poartă costumaţia toboşarului şi încearcă să ţină ritmul la tobe. Mesajul e următorul: nu e bine să te iei în serios prea mult, altfel îţi pierzi umorul şi partea copilăroasă. Solistul Dan Reynolds se ajută chiar de hamuri şi chingi speciale pentru a levita în aer şi dansează spectaculos în clip. Videoclipul este o creaţie marca Matt Eastin, iar cele două piese noi Imagine Dragons prefaţează un album nou, al cincilea din discografia americanilor. "Follow You" este o piesă de dragoste inspirată de reunirea lui Dan Reynolds cu soţia sa, Aja. Este un track despre loialitate şi este inspirat şi de Beach Boys, cu care Dan a crescut. Muzicianul s-a separat de soţia sa pentru 7 luni cu câţiva ani în urmă, dar până la urma cei doi s-au împăcat şi recăsătorit. Tema loialităţii se găseşte şi în protagoniştii din clip, cei doi actori fiind căsătoriţi de 13 ani. Aceste single-uri au în spate geniul muzical al producătorului Rick Rubin, care şi-a lăsat amprenta în mod decisiv asupra unor discuri Slayer, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park şi Johnny Cash. Imagine Dragons a avut un show legendar la finala UEFA Champions League 2019, iar în decembrie 2019 intra într-o pauză, pentru că solistul dorea să petreacă mai mult timp cu familia.