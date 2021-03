The Motans îi face publicului un cadou muzical la început de primăvară. "Povestea Unui Naufragiat" a fost compusă de muzician împreună cu Sebastian Barac, Alexandru Cotoi și Marcel Botezan, echipă alături de care The Motans a colaborat și în trecut.

O poezie pe muzică așa cum și-a obișnuit The Motans fanii, și "Povestea Unui Naufragiat" ajunge la sufletul ascultătorilor cu un mesaj profund. Piesa este acompaniată de un videoclip la fel de poetic. Regizat de Arcadie Spoială, clipul îl arată pe artist înconjurat de o serie de tinere ce se mișcă în ritmurile melodiei, într-un dans contemporan.

The Motans se pregătește de lansarea EP-ului "Dark Side of the Cookie". Muzicianul și-a încântat fanii cu piese extrase de acest material, ca "Cel din Oglindă" și "Singur". La sfârșitul anului trecut, The Motans a interpretat live un cover al piesei "Fata din Vis" de la Compact. În octombrie, artistul a colaborat cu EMAA pe piesa "Insula", iar tot în aceeasși lună The Motans prezenta publicului "Astrologic Vorbind", un single despre iubirea care poate schimba destine.