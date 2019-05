Imagine Dragons va cânta la Finala UEFA Champions League 2019

Imagine Dragons va cânta la Ceremonia de Deschidere a Finalei UEFA Champions League 2019 prezentată de Pepsi. Trupa va intra pe scenă înaintea debutului meciului pe Stadionul Metropolitano din Madrid, sâmbătă, 1 iunie 2019.

Desemnat de Spotify cel mai difuzat grup în anul 2018 și având o bază de fani în toată lumea, Imagine Dragons va umple stadionul cu energia și muzica sa specifice, creând o atmosferă electrizantă și antrenându-i pe fani înainte de începerea meciului.

Finala de anul acesta a UEFA Champions League se va juca pe stadionul Metropolitano din Madrid, pe 1 iunie și va fi transmisă în peste 200 de țări și teritorii din lume, în timp ce festivitatea de deschidere a finalei va avea loc cu doar 10 minute înaintea celui mai mare joc de fotbal ale acestui sezon între cluburile europene.

Imagine Dragons este o trupă de rock alternativ ce a luat naștere în 2008. Albumul de debut al trupei, "Night Visions", a apărut însă pe piață mult mai târziu, în septembrie 2012. Piesa care a spart gheața și a propulsat trupa în fruntea clasamentelor a fost "It’s time", melodie inclusă pe coloana sonoră a filmului "The Perks of Being a Wallflower". Au urmat apoi și alte hit-uri, precum "Radioactive" și "Demons". Cel de-al doilea album al formației se numește "Smoke + Mirrors" și include single-urile "I Bet My Life" și "Gold". Discul se îndepărtează ca sound de materialul de debut, vocalistul Dan Reynolds indicând influențe rock mai accentuate.

A urmat albumul "Evolve", lansat în vara lui 2017, a fost certificat cu multiple discuri de platină în întreaga lume. Nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album al anului 2017, "Evolve" reunește trei single-uri ce au ocupat prima poziție în topul Billboard's Alternative Songs ("Beliver", "Thunder" și "Whatever It Takes").

Cel mai recent material discografic al trupei este "Origins" (noiembrie 2018). Albumul urmează direcția generală a predecesorului său, "Evolve", continuând seria de călătorii specifice trupei Imagine Dragons. În timpul procesului de creație al albumului "Origins", trupa a colaborat cu unii dintre cei mai cunoscuți producători – Joel Little (care a lucrat în trecut alături de Lorde și Khalid), Mattman & Robin (Selena Gomez, Carly Rae Jespen) și John Hill (Florence + the Machine). Discul surprinde un amestec de rock, hip-hop, pop și folk, alături de versuri de o luciditate dureroasă, menite să trezească la realitate și să inspire ascultătorul.