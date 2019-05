În acest an Halsey ne-a arătat deja că are un fler pentru dramă şi piese cu BPM mai ridicat pe "11 Minutes", colaborare cu Yungblud şi Travis Barker. "Nightmare" este totuşi primul său single solo după luni bune, iar videoclipul său a fost regizat de către Hannah Lux Davis. Regizorul a câştigat 2 premii MTV VMA.

Această creaţie muzicală şi vizuală se axează pe conceptul femeii pe care societatea modernă pune presiune şi de la care are aşteptări prea mari, eliberată printr-un statement puternic. Halsey a descris astfel acest track:

Imaginează-ţi să urci pe scenă în fiecare noapte şi să vezi femei tinere, care transpiră lacrimi de mascara, cu fulgere în ochi, aruncând coate şi ridicând pumnii, ţipând până se umflă venele în gât, sub pielea caldă şi să nu fii inspirat de asta. Această piesă este despre voi, pentru voi.

În videoclip Halsey apare cu o alură de fată rea şi ipostazele sale amintesc de începutul carierei lui Pink. O vedem pe tânăra de 24 de ani în filmări alb-negru cu vibe de clip punk, dar şi cu o imagine androgină şi părul scurt, alături de fotomodele silfide, inclusiv Cara Delevingne. O altă ipostază a artistei este cea de divă la filmări, în body cu imprimeu de leopard şi cu perucă roşie.

Presiunea de a zâmbi şi a fi falsă este prezentată prin ipostaze sexy, în care Halsey apare cu lenjerie albă şi o haină de blană pe umeri. Alter ego-ul negativ poartă haine din latex şi se dezlănţuie într-un dans frenetic. Totul este despre girl power, iar alte apariţii speciale ale clipului le includ pe Suki Waterhouse şi Debbie Harry, solista de la Blondie.

Ultimul album al lui Halsey, "Hopeless Fountain Kingdom" a sosit în 2017, iar în 2018 am putut asculta hitul "Without Me". Recent artista a colaborat cu BTS pe track-ul "Boy With Luv", al cărui clip a sărit de 300 de milioane de vizualizări.