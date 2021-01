Gwen Stefani etalează look-uri din perioada No Doubt, dar şi de pe parcursul carierei sale solo. Artista în vârstă de 51 de ani apare în ţinute elegante, cu şapca întoarsă, în trening cu paiete şi maiou, dar şi şi cu multe brăţări de aur. O vedem şi în haine de cowboy şi cu o bască cu sclipici sau un tricou simplu. La un moment dat ecranul este plin de 12 versiuni ale lui Gwen, peste care timpul pare că refuză să treacă. Fanii au numit-o deja un "vampir" în comentariile de pe YouTube, pentru faptul că se păstrează tânăra chiar dacă trec deceniile.

Printre look-urile etalate în "Let Me Reintroduce Myself" se numără şi cel de la MTV Video Music Awards din 1998, cu părul albastru cu ţepi, dar şi bob-ul blond şi ochelarii albi din "Wind It Up". Apare şi look-ul relaxat din "Hollaback Girl", plus legendara bluză din "Don't Speak" din 1996, cu buline albe. Maionul şi frizura cu creastă provin din "Just a Girl" şi avem şi câteva ţinute din "Rich Girl".

Vedem şi cadre în clip care ne arată noul mod de viaţă din ziua de azi, cu apeluri pe Zoom, filmări de clipuri cu mască, distanţare socială şi dezinfectant. Single-ul a sosit la început de decembrie 2020, după o pauză de 4 ani de release-uri pop ale artistei. E drept că a cochetat cu muzica de Crăciun şi cu country-ul chiar, sub formă de coveruri şi colaborări. În 2017 artista a lansat chiar un album de Crăciun, "You Make It Feel Like Christmas", relansat în 2020.

Anul trecut a fost special pentru Gwen, care s-a logodit cu muzicianul country Blake Shelton. Cei doi se află într-o relaţie de 5 ani. Noul single prefaţează un viitor album al artistei, al cincilea său LP de studio. Melodia are influenţe reggae şi ska şi face aluzii la evoluţia carierei lui Gwen după perioada No Doubt. În ultimii ani am regăsit-o pe Gwen Stefani în Las Vegas, cu propria rezidenţă şi un show numit "Just a Girl". A ţinut 2 ani, din 2018 până în 2020.

O cunoaştem şi ca jurat al emisiunii The Voice şi drept unul dintre cei mai apreciaţi artişti din SUA, cu peste 30 de milioane de albume vândute global.