Gwen Stefani și Blake Shelton s-au logodit - FOTO

Blake Shelton și Gwen Stefani încep un nou capitol al relației lor amoroase. Cântărețul de muzică country a cerut-o recent în căsătorie pe artista de 51 de ani, vestea logodnei fiind dezvăluită de cei doi pe paginile de socializare. Mai multe detalii în articol.

Gwen a postat ieri pe Instagram o fotografie în care este prezentat inelul de logodnă, alături de descrierea: "@blakeshelton da, te rog!". Shelton a distribuit aceeași postare și a scris:

"Hei, @gwenstefani mulțumesc că mi-ai salvat anul 2020 ... Și restul vieții mele. Te iubesc. Am auzit un DA!”

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare "The Voice US". La acel moment, amândoi erau implicaţi în alte relaţii. Gwen Stefani era căsătorită cu muzicianul englez Gavin Rossdale, cu care are trei băieţi, iar Shelton era însurat cu interpreta de muzică country Miranda Lambert. Amândoi au divorţat în vara anului 2015. Prietenia pe care o formaseră odată cu show-ul "The Voice", împreună cu experiența divorțului, prin care amândoi au trecut, i-au făcut să se apropie și să înceapă o relație amoroasă.

Sentimentele pe care și le poartă au fost transpuse în piese, cântăreții colaborând pe tot parcursul relației lor. Piesa lui Shelton "Turnin 'Me On" este despre Stefani, iar piesa lui Stefani din 2016, "Make Me Like You" este despre Shelton. Au cântat împreună de mai multe ori și au o serie de melodii în duet precum: "Go Ahead and Break My Heart", "If I'm Honest" și "You Make It Feel Like Christmas".

Recent, Gwen Stefani a fost intervievată de Dua Lipa în cadrul emisiunii lui Jimmy Kimmel. Cele două au discutat despre relația lui Gwen cu Blake Shelton și despre viața la ferma de vite a muzicianului.