Ed Sheeran - Overpass Graffiti

Așa cum ne-a obișnuit, Ed Sheeran include pe albumele sale piese pentru toate gusturile. După două single-uri radio friendly, artistul lansează "Overpass Graffiti", o piesă de suflet, așa cum a fost și "Castle on The Hill". Chiar dacă videoclipul are tușe de umor, piesa este una melancolică și încărcată, chiar, de un oarecare regret că acea perioadă mai simplă și mai puțin planificată din viața sa a luat sfârșit.

Clipul "Overpass Graffiti" este lansat chiar în ziua apariției albumului "Equals", cel de-al patrulea material de studio al artistului britanic. Produs de Ed, FRED și Johnny McDaid de la Snow Patrol, discul a fost înregistrat în Suffolk, Londra, Suedia și LA.

"Am început să compun piese pentru acest album și să le înregistrez în iunie 2017. A fost un proces foarte, foarte lung. Am trecut prin iubire, pierdere, o nouă viață, durere și toate emoțiile existente între acestea pe perioada înregistrării acestui album și simt că e un material al maturizării. N-am mai fost niciodată atât de mândru de ceva la care am lucrat, sau mai entuziasmat/emoționat ca voi să-l auziți", a declarat Ed Sheeran.

Recent, Ed a fost diagnosticat cu COVID-19 și a fost nevoit să-și replanifice viitoarele interviuri și concerte. Pentru a nu renunța la show-urile stabilite, artistul a anunțat că le va susține de acasă, fără a oferi încă detalii despre felul în care acestea se vor desfășura. "Nu voi mai putea participa fizic la evenimente, dar voi realiza multe dintre interviurile şi concertele planificate de acasă. Îmi cer scuze celor pe care i-am dezamăgit", a transmis Ed.