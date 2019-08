Drake cântă de obicei despre poveşti de dragoste de cartier sau despre teme sociale şi culturale afro-americane. De această dată generozitatea etalată în "God's Plan" se converteşte în "flexing". Pe "Money In the Grave" Drake şi Rick Ross "scuipă" rime despre opulenţă şi dorinţa de a fi îngropaţi cu banii, sau ca măcar... banii să aibă propriul mormânt.

Pe un beat greu de tot, Drake apare cu trofeul Toronto Raptors în mână, încercând să ne arate că a spulberat blestemul sportiv care îl însoţeşte. Pentru "băiatul cuminte al rap-ului", instrumentalul e surprinzător de gangsta'. Videoclipul alb-negru şi grainy include filmări de la un şantier, un avion stilat, un concert Drake şi o sărbătoare cu artificii pentru titlul NBA luat de Raptors. Clipul este regizat de către Theo Skudra.

Drake a lansat piesa în iunie, dedicandu-o victoriei iubiţilor săi canadieni în finala NBA. A sosit pe atunci ca un release dublu împreună cu "Omerta", în cadrul unui material întitulat "The Best In the World Pack". Artistul a mai lansat în această vară şi compilaţia "Care Package" şi a apărut pe single-ul lui Rick Ross "Gold Roses". Acel track a fost inclus pe albumul "Port of Miami 2".

Drake a fost inclus pe lista celor mai ascultate 20 de piese ale verii 2019, publicată de către Spotify recent. Ultimul LP al canadianului a fost "Scorpion" din 2018, care a inclus o sumedenie de melodii noi. Între timp Drake ne-a oferit şi o relansare a mixtape-ului de debut din 2009, "So Far Gone", cu un sunet mai şlefuit.

Rick Ross a lansat albumul "Port of Miami 2" în această lună, încercând să recaptureze din gloria obţinută prin colaboarea cu Skrillex pe "Purple Lamborghini". Aceasta a ajuns virala prin includerea pe coloana sonoră a filmului "Suicide Squad" şi prin clipul cu Joker şi Harley Quinn.