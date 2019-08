Videoclipul "Doin' Time" este un tribut cât se poate de clar pentru un cult movie, dar şi un B Movie din 1958, "Attack of the 50 Foot Woman". Lana Del Rey cântă despre viaţa relaxată şi fără griji de pe coasta californiană, în vreme ce în clip se dezlănţuie haosul. Femeia uriaşă apare doar ca un film la un cinema drive in şi o meta poveste de dragoste se instalează în clip. Astfel, o protagonistă blondă (tot Lana) este înşelată la cinema.

Apoi creatura cea uriaşă iese din peliculă pentru a pedepsi infidelitatea unei figuri masculine tip James Dean. Femeia gigantică o răzbună pe fata cu peruca blondă, cele două schimbând priviri şăgalnice spre final de clip. Videoclipul este regizat de către Rich Lee, care aplică un efect old school vignette peste creaţia sa. Victima Lanei din acest material este eterna să inspiraţie, oraşul Los Angeles. Lee a colaborat cu Lana şi la clipurile "Love" şi "Lust for Life" din 2017.

Se poate remarca în material traseul artistei supradimensionate spre Venice Beach. Lana a cochetat cu plaja şi în ultimul videoclip, "F*ck It I Love You & The Greatest", când făcea surfing. "Doin' Time" este de fapt un cover după piesa trupei Sublime, iar originalul se lansa în 1997.

Iniţial track-ul a fost înregistrat pentru un documentar despre formaţia Sublime, regizat de Bill Guttentag. Artista s-a declarat mereu fascinată de acest grup, pe care îl consideră definiţia sunetului din sudul Californiei.

Acest release este doar unul dintre noile single-uri de pe albumul "Normal F*cking Rockwell". Albumul se lansează chiar azi, pe 30 august, iar Lana Del Rey se pregăteşte de un turneu de promovare începând cu luna septembrie. În ultima lună artista a lansat şi piese ce nu se vor găsi pe LP, "Looking for America" şi "Season of the Witch".

Prima este reacţia muzicianei la atacurile armate din SUA, iar a doua este o melodie extrasă din coloana sonoră a filmului "Scary Stories to Tell In The Dark", al lui Guillermo del Toro.