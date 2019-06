Drake a lansat două piese noi pentru a sărbători finala NBA: "Omerta" şi "Money In The Grave"

Chiar dacă Drake are asociată o legendă urbană care spune că poartă ghinion sportivilor cu care se pozează înainte de meciuri, artistul nu i-a putut opri pe cei de la Toronto Raptors să câştige finala NBA. Prima echipă canadiană care câştigă acest trofeu a fost un motiv ca Drake să lanseze două piese noi, "Money In the Grave" şi "Omerta".

Drake a promis că va lansa noi track-uri dacă Toronto Raptors reuşesc să ia trofeul şi acum îşi respectă promisiunea. Artistul a fost văzut sărbătorind cu jucătorii de baschet pe străzile din Toronto după victoria din finala NBA 2019 din această săptămână. Muzicianul canadian a defilat alături de fani, în mijlocul vacarmului de claxoane, trompete, cântece de galerie şi melodii ale sale.

EP-ul pe care se află cele două noi single-uri e cunoscut drept "The Best In the World Pack", iar piesa "Money In the Grave" este o colaborare cu Rick Ross. Drake nu e deloc străin de colaborarea cu The Raptors, devenind ambasador global al echipei de baschet în 2013. A fost văzut de multe ori pe marginea terenului şi chiar certat pentru că se agita prea mult în zona oficială.

Rapperul a fost foarte vocal pe parcursul ascensiunii The Raptors din ultimele luni. În luna mai, în tipul finalei Eastern Conference canadianul a stat de vorbă cu antrenorul Nick Nurse pe parcursul meciului. Fanii Milwaukee Bucks l-au criticat pentru că a distras atenţia de la confruntarea sportivă. Oficiali ai rivalilor au declarat că li se pare nepotrivită apariţia unui artist pe teren în timpul meciului de baschet.

Drake a rapsuns cu fotografii şi emoji-uri în social media, dar oficiali NBA au luat legătura cu artistul pentru a evita incidente pe viitor. Dar canadianul nu s-a oprit aici. În timpul primului meci din finală, creatorul de hituri s-a contrat verbal cu Draymond Green de la Warriors. Alimentând rivalitatea, postul de radio KBLX din San Francisco nu a mai difuzat piese ale lui Drake pe durata finalei.

Când totul s-a terminat cu un trofeu, Drake i-a îndemnat pe hateri, dar şi pe fani să facă toate meme-urile pe care le doresc, pentru că momentul e minunat. Între timp toată lumea se întreabă dacă "blestemul lui Drake" încă mai e valabil, după ce boxerul Anthony Joshua s-a fotografiat cu artistul înaintea celei mai surprinzătoare înfrângeri din box în ultimele decenii, în faţa lui Andy Ruiz.