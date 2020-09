"Engage" este cel mai nou single de la Chase & Status, care se va regăsi pe viitorul album al artiştilor, "fabric presents Chase & Status RTRN II FABRIC". Piesa este o combinaţie de jungle cu sample-ul vocal al artistului jamaican dancehall Shabba Ranks. Videoclipul a fost filmat în Fabric, o destinaţie legendară pentru party-uri underground de rave, jungle, drum & base. Imaginile nu sunt totuşi recente ci preluate de la evenimente şi concerte din anii '90, păstrate în arhiva Fabric.

Era perioada rave-urilor desfăşurate în tot soiul de hale şi depozite. "RTRN II FABRIC" include 44 de piese mixate de Chase & Status, inclusiv 8 exclusivităţi de la Dead Dred, DJ Rap feat Outlwa Candy, Wax Doctor, Rude & Deadly, dar şi creaţii noi ale acestui duo britanic. Ce e drept ei mai colaborează şi cu un MC şi toboşar, în reprezentaţiile live. Saul Milton este Chase, Will Kennard este Status, iar MC Rage le potenţează reprezentaţiile live, asistate de tobele lui Andy Gangadeen.

Cele 8 track-uri originale şi noi vor fi lansate pe un vinil dublu în perioada următoare. Discul soseşte pe 30 octombrie. Videoclipul cel nou este regizat de către Billy Seeberg şi include imagini alb/negru de la rave-uri cu oameni îmbrăcaţi în costume şi dansând frenetic pe parcursul anilor '80 şi '90. Fabric se laudă cu o arhitectură inedită şi dispunerea clubului ca o hală-labirint. Localul s-a închis în 2016 din cauza unor morţi asociate drogurilor, dar s-a redeschis în 2017, cu extra securitate şi restricţii. La început de mileniu şi-a deschis şi label muzical şi serie de CD-uri realizate de DJ reputaţi.

Chase & Status este un grup muzical electronic, activ din 2003 şi care are la activ mega colaborări. Artiştii au colaborat cu Plan B, CeeLo Green, Rihanna, Example, Dave Ball şi Tinie Tempah. Chase and Status au fost de multiple ori în România, inclusiv la evenimentele Arena DNB, dar şi la BESTFEST 2013.