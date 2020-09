Muzica disco s-a strecurat în ultimele luni în mai toată muzica pop din mainstream, așa încât nu e de mirare că și Kygo urmează acest trend retro. După remixul realizat după hitul Tinei Turner, acesta revine cu o nouă piesă din categoria "oldies, but goldies", respectiv piesa "Hot Stuff", lansată de Donna Summer în 1979 și premiată cu Grammy în anul inaugural al categoriei Best Female Rock Vocal Performance. Inclusă pe albumul "Bad Girls", melodia a fost compusă de Pete Bellotte, Harold Faltermeyer și Keith Forsey și produsă de reputatul Giorgio Moroder, de-a lungul anilor fiind reinterpretată de diverși artiști și inclusă în filme ca "The Full Monty" și "The Martian".

Remixul realizat de Kygo pentru această melodie păstrează elemente importante din sound-ul original al piesei, beat-ul fiind ceva mai alert. Pentru a transmite cât mai bine mesajul piesei, Kygo a optat pentru un videoclip în care să ilustreze energia sexuală emanată prin sound și versuri. Protagoniștii clipului sunt actorii Chase Stokes și Madelyn Cline din serialul de acțiune, aventură și mister "Outer Banks", de pe Netflix.