Videoclipul "YUUUU" este regizat de către Benny Boom şi Busta Rhymes şi prezintă două faţete ale gangsterului modern. Pe de o parte vedem tânărul frenetic şi paranoic, mereu aşteptând să fie atacat de rivali, dar şi "lupul bătrân", jucat de Busta şi răpus de aroganţa proprie. Secţiunea lui Busta din clip etalează şi primele culori ale clipului, amplificate şi segmentate în stil "Sin City", la o partidă de poker cu mafioţi. Materialul video nu se ia foarte mult în serios, folosind efecte sonore şi vizuale din desenel cu "Road Runner".

Efectele diabolice aplicate pe vocea luI Busta ne reamintesc că ameninţarea gangsterului veteran rămâne cât se poate de reală. Rapperul nu mai are flow-ul incredibil de rapid odinioară, dar rămâne inspirat în alegerea beat-urilor pe care să "scuipe" rime şi a imaginii pe care o proiectează chiar şi acum la "categoria grea". În spatele producţiei imprevizibile şi constant schimbătoare, cu bas greu se află chiar .Paak, care domină vocal şi prima parte a single-ului.

Acesta este al doilea single de pe viitorul album al lui Busta, "Extinction Level Event 2: The Wrath of God". Ar fi primul disc complet nou din 2012 încoace, atunci când artistul a lansat "Year of the Dragon". Busta a colaborat recent şi cu Trippie Redd pe piesa "I Got You", care va ajunge pe LP-ul "Pegasus" al lui Trippie. Rapperul veteran a reuşit chiar să îl coopteze pe Chris Rock pentru a îi realiza un trailer pentru album, lansat în august sub forma unui material de 1 minut postat pe pagina de YouTube a muzicianului.

Anderson .Paak a semnat multiple colaborări în ultimul an, inclusiv una cu Justin Timberlake ("Don't Slack"), dar şi cu Rick Ross ("Cut Em In"). Mai are programată o apariţie pe viitorul album Nas, "King Disease", pe piesa "All Bad".

Busta a cântat la UNTOLD Festival 2019 la Cluj Napoca, în a doua zi de festival.