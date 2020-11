Îmbrăcați în haine tradiționale mexicane, Carlos Rivera și Maluma ne vorbesc despre acea iubire scrisă în stele, care ține cel puțin 100 de ani. Noul single "100 Años" este o baladă ce va ajunge la inimile tuturor romanticilor, de la cei tineri, până la cei în vârstă.

Carlos Rivera este un cântăreț și actor mexican ce a ajuns în atenția publicului după câștigarea show-ului de talente "La Academia". Acesta are în discografie 5 albume și un EP.

Artistul și compozitorul columbian Maluma a ajuns în atenția publicului în 2010, odată cu lansarea piesei "Farandulera". Single-ul a devenit hit în Columbia, după acest succes urmând lansarea albumului de debut ”Magia” (2012). Un an mai târziu, în 2013, Maluma a fost nominalizat la MTV Europe Music Awards, în categoria ”Best Latin America Central Act”, și la Latin Grammy Awards, pentru "Best New Artist".

Maluma a concertat anul trecut pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 30 iunie, în prima zi a festivalului de muzică latino "El Carrusel". ( Vezi poze de la primul concert Maluma în România). În cadul evenimentului au cântat și Luis Fonsi, autorul hitului ”Despacito”, Juan Magan, Robin Schulz, Fly Project, Mandinga, Ricky B, Whats UP și Andra.