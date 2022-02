Carla's Dreams - Victima (Piano Session)

Pe 21 ianuarie, Carla's Dreams a împlinit 10 ani de când a publicat pe YouTube prima piesă. Proiectul era complet necunoscut la vremea respectivă, în primele 24 de ore piesa cu care artiștii din Moldova au debutat strângând în jur de 400 - 500 de vizualizări. 10 ani mai târziu, apare piesa "Victima", ce reușește să cumuleze peste 500.000 de vizualizări în același interval orar. În acest fel ar putea fi rezumată evoluția trupei Carla's Dreams pe piața muzicală, cifrele fiind dezvăluite într-un interviu pe care Sergiu (liderul Carla's Dreams) l-a oferit recent la Radio Zu.

Prezența formației la matinalul radioului a prilejuit și o premieră. Carla's Dreams a interpretat piesa "Adidașii gri", o melodie ce trece în revistă ultimii aproape 5 ani din cariera trupei. Compoziția este neterminată, dar ar trebui să apară pe piață în forma sa finală în luna februarie.

"E o piesă pe care n-am terminat-o încă, este o schiță - "Adidașii gri". Eu am avut două perechi de încălțăminte în toți ăștia 10 ani. Asta-i a treia. Asta e nouă, am investit în imagine. (...) Prima [pereche] cred că am avut-o vreun an jumate, în afară de primul an, că încă nu aveam principiul ăsta. Și asta, ultima [pereche], am avut-o vreo 4 ani și două luni. Și piesa este despre asta. O să fie "tempus fugit: 4" (timpul zboară, ideea de a crea ceve ieșit din tipare rămâne), nu este despre adidași, evident. Este un raport al nostru pentru public: noi am făcut 3, până acum. Ăsta o să fie al patrulea, pe care sper să reușim să-l lansăm undeva într-o lună", i-a povestit Carla's Dreams lui Mihai Morar.