''Piesa este despre noaptea în care eu și soția mea ne-am întâlnit, la legendarul pub din Soho The French House. Am băut martini toată noaptea și apoi Elle m-a bătut la șah. Atunci m-am îndrăgostit de ea. Nu mă așteptam să se întâmple asta. Renunțasem un pic la iubire, dar iată că ea era acolo. ''Connection'' e o piesă destul de pură'', a declarat voclistul Luke Pritchard.

Noul single ''Connection'' se regăsește pe EP-ul omonim, dar și pe albumul ''10 Tracks to Echo in the Dark'', care va fi lansat anul acesta, pe 22 iulie.

Tracklist ''10 Tracks to Echo in the Dark'' - The Kooks:

‘Connection’ ‘Cold Heart’ ‘Jesse James’ ‘Closer’ ‘Sailing On A Dream’ ‘Beautiful World’ ‘Modern Days’ ‘Oasis’ ‘25’ ‘Without A Doubt’

După un prim concert programat în 2016 și anulat o dată cu festivalul Spellground de la Capidava, trupa The Kooks a ajuns pentru prima oară în România în 2018. Formația a concertat în cadrul Summer Well Festival 2018.